anarik1985

Набор текста

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста от меня включает в себя:

- печать текста с от сканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- печать текста с изображений;

- печать текста с рукописей;

- печать текста с аудио/видео;

- исправление ошибок и редактирование текста;

- перевод текстов с русского на английский, с английского на русский;

Набор текста осуществляется с помощью MS Word Office.

О моих преимуществах:

- владение "слепым" методом печати.

- быстрый и продуктивный процесс работы.

- выполнение работы в срок.