anarik1985

Набор текста
Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор текста от меня включает в себя:
- печать текста с от сканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- печать текста с изображений;
- печать текста с рукописей;
- печать текста с аудио/видео;
- исправление ошибок и редактирование текста;
- перевод текстов с русского на английский, с английского на русский;
Набор текста осуществляется с помощью MS Word Office.
О моих преимуществах:
- владение "слепым" методом печати.
- быстрый и продуктивный процесс работы.
- выполнение работы в срок.