Контент-менеджер, web-дизайнер

Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, рерайт, оптимизация по ключевым словам и html коду посредством meta-тегов, верстка блочная и табличная.

Админки: Joomla, Bitrix, WebAsyst, Granat и тд.

Знание: HTML, CSS, Photoshop, Dreamwiver, немного Coreldraw, Illustrator.

Работала с такими группами товаров: одежда, обувь, сумки, спасательные жилеты, противопролежневые матраcы, мангалы, кальяны, эзотерические товары (руны, Таро), косметика, телескопы, ноутбуки, детские товары, оборудование для подводного погружения, муз. инструменты, энциклопедии, гаджеты и другие товары.

Магазины/сайты , с которыми работала:

www.afgani.ru (Joomla, весь контент, администрирование, обработка изображений)

www.klatch.ru (Joomla, контент, разаботка меню, администрирование, обработка изображений)

www.raingoods.ru (Joomla, контент, администрирование, обработка изображений)

www.gileti.ru (Joomla, весь контент, администрирование)

www.happywitch.ru (Joomla, контент, администрирование)

www.hochutakie.ru (Joomla, контент)

www.napopravky.ru (Joomla, контент)

www.legkostbita.ru (Joomla, контент)

www.beutex.ru (Joomla, контент, администрирование, обработка изображений)

www.historyplanet.ru (Bitrix, контент)

www.nashtative.ru (WebAsyst, весь контент, администрирование, обработка изображений)

www.6622280.ru (Joomla, контент, администрирование)

www.girlshop.ru (весь контент, администрирование)

www.aquatorika.ru (Granat, контент, администрирование)

www.kinderhouse.ru (контент)

www.voentour.ru (Joomla, контент, администрирование)

По образованию - переводчик.

Пример

Benefits and risks with antiplatelet therapy: how great a problem is bleeding?

Significant advances in treatment strategies for patients with acute coronary syndromes (ACS) have been made over the past 10 years, including the introduction of new antiplatelet therapies. Additionally, modifications have been made in the dosing of these agents, the duration of treatment has been increased, and they are used in dual- and triple-therapeutic regimens. On the basis of a number of large-scale clinical trials, the current guidelines recommend the use of aspirin in combination with clopidogrel as a first-line therapy in patients with ACS. While data show significantly reduced ischaemic events with combination antithrombotic therapy, this is often associated with an increase in major bleeding episodes.

Преимущества и риски при проведении антитромбоцитарной терапии: насколько серьезна проблема возникновения кровотечения?

За последние 10 лет были сделаны значительные изменения в стратегии лечения пациентов с острым коронарным синдромом (ACS), включая введение новой антитромбоцитарной терапии. Кроме того, изменения были сделаны и в дозировании этих препаратов, была увеличена продолжительность лечения, и использование в двойных и тройных терапевтических режимах. На основании ряда широкомасштабных клинических испытаний, настоящие стандарты рекомендуют использование аспирина в комбинации с клопидогрелем как терапии первой линии у пациентов с ACS. В то же время данные показывают значительное уменьшение ишемических осложнений при использовании комбинации антитромбоцитарных терапий, но это часто связано с увеличением риска возникновения кровотечения.