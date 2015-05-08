Ведение (администрирование), продвижение и развитие групп в ВК
• Создание, оформление (связи с дизайнерами), вики-разметка.
• Создание контент-плана; рекламной кампании, подбор рекламных площадок, настройка таргетированной рекламы.
• Публикация интересного, иллюстрированного, «вирусного» контента (цитаты, притчи, истории с фотографиями)
• Общение с участниками, публикация постов и опросов, подразумевающих дискуссии в комментариях.
• Публикация редакционного материала т.о., чтобы по ссылке участники переходили на основной сайт, благодаря чему увеличивается трафик.
• Мониторинг близких по тематике групп в ВК для изучения и знания конкурентов ВК.
• Привлечение трафика из Вашей группы ВК на сайт.
• Установка виджетов на сайт.
• Статистика, анализ и отчеты по ведению группы.