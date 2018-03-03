anastacia_f

Качественно и с любовью за умеренную плату.
Профильное образование (законченное, бакалавриат) - "Филология".
Магистрант направления "Филологическое обеспечение современной коммуникации".
Уровень английского: Pre-Intermediate (A2)
Перфекционист, интеллигент. Креативна, трудолюбива, ответственна.
Направления деятельности:
- транскрибирование
- рерайтинг, копирайтинг
- корректура и редактура текстов
- написание рефератов, творческих работ, текста для защиты дипломов, курсовых/выпускных квалификационных/диссертационных работ
- создание презентаций
- выполнение контрольных работ по русскому языку (школьная и вузовская программы)
- перевод с английского языка (уровни А1, А2, В1)
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