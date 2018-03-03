anastacia_f

Качественно и с любовью за умеренную плату.

Профильное образование (законченное, бакалавриат) - "Филология".

Магистрант направления "Филологическое обеспечение современной коммуникации".

Уровень английского: Pre-Intermediate (A2)

Перфекционист, интеллигент. Креативна, трудолюбива, ответственна.

Направления деятельности:

транскрибирование

рерайтинг, копирайтинг

корректура и редактура текстов

написание рефератов, творческих работ, текста для защиты дипломов, курсовых/выпускных квалификационных/диссертационных работ

создание презентаций

выполнение контрольных работ по русскому языку (школьная и вузовская программы)

перевод с английского языка (уровни А1, А2, В1)

Уверенный пользователь Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.