anastacia_f

Анастасия anastacia_f

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественно и с любовью за умеренную плату.

Профильное образование (законченное, бакалавриат)  - "Филология".

Магистрант направления "Филологическое обеспечение современной коммуникации".

Уровень английского: Pre-Intermediate (A2)

Перфекционист, интеллигент. Креативна, трудолюбива, ответственна.

Направления деятельности:

  • транскрибирование
  • рерайтинг, копирайтинг
  • корректура и редактура текстов
  • написание рефератов, творческих работ, текста для защиты дипломов, курсовых/выпускных квалификационных/диссертационных работ
  • создание презентаций
  • выполнение контрольных работ по русскому языку (школьная и вузовская программы)
  • перевод с английского языка (уровни А1, А2, В1)
Уверенный пользователь Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. 