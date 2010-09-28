anastaciakv

Переводчик английского\русского\украинского
Навыки:
Уверенный пользователь ПК (Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
Образование:
Неполное высшее
2008 - 2012 Национальный Авиационный Университет (Украина, Киев)
Безопасность информационных и коммуникационных систем
Дополнительное образование
Сертификат об окончании курса английского языка, который отвечает уровню В2 (независимый пользователь с углубленным уровнем знаний) на Первых Киевских государственных курсах иностранных языков
Владение языками
Русский - свободно
Украинский - свободно
Английский - средний