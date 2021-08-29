Избавь себя от сочинений, рефератов, презентаций - доверь это мне!

Привет!

Меня зовут Настя и на данный момент я учусь в выпускном классе. Я знаю, как много времени уходит на различную писанину в виде сочинений, рефератов, эссе, докладов и созданий презентаций. Многим учащимся не нравятся такого рода занятия, но не мне. Я всегда получала удовольствие от подобного рода заданий. Поэтому я буду рада помочь тебе в этом деле.

Если тебе нужна помощь с вышеперечисленным заданием, то я буду только рада помочь.

Все детали и сумму обговорим позже, но намекну, что слишком много я за свою работу не беру.

О себе могу сказать еще то, что я очень ответственная, поэтому задание предоставлю тебе в срок.

Жду нашего сотрудничества!