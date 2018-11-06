Иллюстратор

Привет.

Я начинающий иллюстратор-фрилансер. В последнее время специализируюсь на детской иллюстрации, создавая своих персонажей в Photoshop. Так же у меня есть небольшой опыт работы с векторными иллюстрациями. Владею базовыми навыками в программе Illustrator.

В этой сфере я всего год, но уже успела поучаствовать в работе над детской книгой в качестве иллюстратора. Некоторые работы вы сможете увидеть в моем профиле.

Спасибо, что уделили время :)