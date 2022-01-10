Менеджер по заказу рекламы у блогеров
Умею:
- писать цепляющие шапки профилей
- делать конкурентный анализ
- создавать продающие рекламные подачи
- четко прописывать техническое задание
- проанализировать блог на готовность к продвижению
- проверять блогеров на накрутку, подделку статистики, попадание в черные списки и участие в чатах активностей
- составлять финансовую модель блога
- анализировать результаты рекламы
- прогнозировать рекламу
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Менеджер по продвижению в Инстаграме13 просмотров