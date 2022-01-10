anastasia-2r

Анастасия anastasia-2r

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Менеджер по заказу рекламы у блогеров

Умею:

- писать цепляющие шапки профилей

- делать конкурентный анализ

- создавать продающие рекламные подачи

- четко прописывать техническое задание

- проанализировать блог на готовность к продвижению

- проверять блогеров на накрутку, подделку статистики, попадание в черные списки и участие в чатах активностей

- составлять финансовую модель блога

- анализировать результаты рекламы

- прогнозировать рекламу

Портфолио