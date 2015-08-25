anastasia-gaechk

Анастасия anastasia-gaechk

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
HTML/CSS/responsive

Знания, умения, навыки: 

– HTML5, CSS3, jQuery. 

– Блочная фиксированная / резиновая верстка. 

– Адаптивная верстка. 

– Кроссбраузерность. 

– Верстка мобильной версии сайта. 

– Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. 

– Аккуратный, логичный, продуманный код. 

– Соблюдение стандартов W3C. 

– Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts). 

– Комментарии. 

Контакты: 

Skype: anastasia.gaechka 

Email: [email protected]

HTML-верстка
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