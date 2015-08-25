HTML/CSS/responsive
Знания, умения, навыки:
– HTML5, CSS3, jQuery.
– Блочная фиксированная / резиновая верстка.
– Адаптивная верстка.
– Кроссбраузерность.
– Верстка мобильной версии сайта.
– Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
– Аккуратный, логичный, продуманный код.
– Соблюдение стандартов W3C.
– Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
– Комментарии.
Контакты:
Skype: anastasia.gaechka
Email: [email protected]
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HTML-верстка
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#3367