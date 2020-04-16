anastasia-l89

Переводчик французского языка
- Выполнение квалифицированного письменного перевода научно-производственной, технической, контрактной, маркетинговой, административно-распорядительной и другой документации;
- Обеспечение квалифицированным устным последовательным переводом мероприятий с участием иностранных партнеров (переговоры, встречи, презентации и т.п.)
- Ведение переписки на французском и английском языках;
- Подготовка и оформление деловой корреспонденции и внутренней документации;
- Протокольное сопровождение иностранных делегаций (деловая и культурная программа);
- Решение административных вопросов;
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