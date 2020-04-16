anastasia-l89

Анастасия anastasia-l89

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик французского языка
  • Выполнение квалифицированного письменного перевода научно-производственной, технической, контрактной, маркетинговой, административно-распорядительной и другой документации;
  • Обеспечение квалифицированным устным последовательным переводом мероприятий  с участием иностранных партнеров (переговоры, встречи, презентации и т.п.)
  • Ведение переписки на французском и английском языках;
  • Подготовка и оформление деловой корреспонденции и внутренней документации;
  • Протокольное сопровождение иностранных делегаций (деловая и культурная программа);
  • Решение административных вопросов;