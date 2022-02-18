Дизайн карточек и инфографика для Wildberries

Продающий дизайн карточек товара для Wildberries.

Создам яркий дизайн, который выделит Ваш товар на фоне остальных. Выслушаю Ваши предпочтения и сделаю желаемый результат.

В один заказ входит:

- оформление дизайна для одного товара;

- 1-2 слайда;

- мелкие правки бесплатно.

Нужно для заказа:

1. Название товара, формат фото.

2. Фотографии товара в хорошем качестве.

3. Текст, который должен быть на изображениях (особенности товара/список преимуществ).

4. Пожелания по дизайну: цветовая гамма, шрифт, стиль.

5. Референсы (примеры) из интернета, которые Вам нравятся. Так Вы получите наиболее подходящий дизайн.