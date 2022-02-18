Дизайн карточек и инфографика для Wildberries
Продающий дизайн карточек товара для Wildberries.
Создам яркий дизайн, который выделит Ваш товар на фоне остальных. Выслушаю Ваши предпочтения и сделаю желаемый результат.
В один заказ входит:
- оформление дизайна для одного товара;
- 1-2 слайда;
- мелкие правки бесплатно.
Нужно для заказа:
1. Название товара, формат фото.
2. Фотографии товара в хорошем качестве.
3. Текст, который должен быть на изображениях (особенности товара/список преимуществ).
4. Пожелания по дизайну: цветовая гамма, шрифт, стиль.
5. Референсы (примеры) из интернета, которые Вам нравятся. Так Вы получите наиболее подходящий дизайн.
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Портфолио
- Дизайн карточек и инфографика для Wildberries20 просмотров