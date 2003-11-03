anastasia97_21

Спеціалізуюсь у word, excel, pover point.

Мене звати Анастасія, студентка, 19 років, відповідально буду виконувати завдання та робити все вчасно.

Відмінно володію програмами на ПК, а також умію працювати у Canva та Photoshop.

Полюбляю писати пости для Instagram та статті різного роду.

Із гарних якостей:

уважна до деталей;

вмію переконувати;

гарно володію англійською мовою, українською та російською;

педант у роботі.

Варто додати, що у мене сертифікат про проходження курсу у Швейцарському університеті Цюриха.