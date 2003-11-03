anastasia97_21

Анастасія anastasia97_21

 
20 летУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Спеціалізуюсь у word, excel, pover point.

Мене звати Анастасія, студентка, 19 років, відповідально буду виконувати завдання та робити все вчасно.

Відмінно володію програмами на ПК, а також умію працювати у Canva та Photoshop.

Полюбляю писати пости для Instagram та статті різного роду.

Із гарних якостей:

  • уважна до деталей;

  • вмію переконувати;

  • гарно володію англійською мовою, українською та російською;

  • педант у роботі.

Варто додати, що у мене сертифікат про проходження курсу у Швейцарському університеті Цюриха.

Photoshop