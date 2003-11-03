anastasia97_21

Спеціалізуюсь у word, excel, pover point.
Мене звати Анастасія, студентка, 19 років, відповідально буду виконувати завдання та робити все вчасно.
Відмінно володію програмами на ПК, а також умію працювати у Canva та Photoshop.
Полюбляю писати пости для Instagram та статті різного роду.
Із гарних якостей:
уважна до деталей;
вмію переконувати;
гарно володію англійською мовою, українською та російською;
педант у роботі.
Варто додати, що у мене сертифікат про проходження курсу у Швейцарському університеті Цюриха.