anastasia_Sss

Всем привет!

Позвольте представиться - меня зовут Анастасия Смотрицкая и я фрилансер.Я креативная, коммуникабельная, трудолюбивая и творческая натура.Я новичок в данной сфере но без проблем работаю с обработкой фото в Photoshop, видео, переводом текстов с иностранных языков, могу вести ваш Инстаграм аккаунт. Ещё с радостью могу помочь вам с созданием сайта на Tilda.

Ещё умею работать с текстами, таблицами и презентациями. Разбираюсь в word, excel, power point.

Ответственно отношусь к работе, тщательно ее выполняю. Часто нахожусь на сайте, всегда на связи.

Буду рада сотрудничать!