anastasia_Sss

Анастасия anastasia_Sssanastasia_Sss
23 годаУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Всем привет!
Позвольте представиться - меня зовут Анастасия Смотрицкая и я фрилансер.Я креативная, коммуникабельная, трудолюбивая и творческая натура.Я новичок в данной сфере но без проблем работаю с обработкой фото в Photoshop, видео, переводом текстов с иностранных языков, могу вести ваш Инстаграм аккаунт. Ещё с радостью могу помочь вам с созданием сайта на Tilda.
Ещё умею работать с текстами, таблицами и презентациями. Разбираюсь в word, excel, power point.
Ответственно отношусь к работе, тщательно ее выполняю. Часто нахожусь на сайте, всегда на связи.
Буду рада сотрудничать!