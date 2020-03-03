anastasia_anasta

Меня зовут Анастасия я занимаюсь веб дизайном, графическим дизайном, создаю и полностью упаковываю сайте на конструкторе Tilda.

Здравствуйте!Меня зовут Анастасия я занимаюсь веб дизайном, графическим дизайном, создаю и полностью упаковываю сайте на конструкторе Tilda. Моё портфолио: https://www.behance.net/ovsya21dem10d1Мои работы: https://www.nastynr.ru/ https://www.aliilii.ru/

Преимущества работы со мной:

- У меня большой опыт в создании макетов ,чек листов ,гайдов ,сайтов со стандартными блоками а так же с индивидуальным дизайном

- Знания в таких программах как: Adobe Photoshop ,Figma ,Skeith , Adobe Illustrator ,конструктор сайтов Tilda Publishing

- Превосходные навыки визуального оформления

- Способность решать задачи эффективно и креативно

- Уважение и личный подход к каждому клиенту

- Ответственность к каждому заказу

- Клиент всегда прав

- Умение работать в команде

- Адекватное отношение к критике

- Педантичность и пунктуальность

- Всегда в курсе последних тенденций

Надеюсь на быстрый ответ и быстрое сотрудничество)