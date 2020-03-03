anastasia_anasta

Жуковская anastasia_anastaanastasia_anasta
Здравствуйте!Меня зовут Анастасия я занимаюсь веб дизайном, графическим дизайном, создаю и полностью упаковываю сайте на конструкторе Tilda. Моё портфолио: https://www.behance.net/ovsya21dem10d1Мои работы: https://www.nastynr.ru/ https://www.aliilii.ru/
Преимущества работы со мной:
- У меня большой опыт в создании макетов ,чек листов ,гайдов ,сайтов со стандартными блоками а так же с индивидуальным дизайном
- Знания в таких программах как: Adobe Photoshop ,Figma ,Skeith , Adobe Illustrator ,конструктор сайтов Tilda Publishing
- Превосходные навыки визуального оформления
- Способность решать задачи эффективно и креативно
- Уважение и личный подход к каждому клиенту
- Ответственность к каждому заказу
- Клиент всегда прав
- Умение работать в команде
- Адекватное отношение к критике
- Педантичность и пунктуальность
- Всегда в курсе последних тенденций
Надеюсь на быстрый ответ и быстрое сотрудничество)