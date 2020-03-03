anastasia_anasta

Жуковская anastasia_anasta

 
40 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Меня зовут Анастасия я занимаюсь веб дизайном, графическим дизайном, создаю и полностью упаковываю сайте на конструкторе Tilda.

Здравствуйте!Меня зовут Анастасия я занимаюсь веб дизайном, графическим дизайном, создаю и полностью упаковываю сайте на конструкторе Tilda. Моё портфолио: https://www.behance.net/ovsya21dem10d1Мои работы: https://www.nastynr.ru/ https://www.aliilii.ru/

Преимущества работы со мной: 

- У меня большой опыт в создании макетов ,чек листов ,гайдов ,сайтов со стандартными блоками а так же с индивидуальным дизайном 

- Знания в таких программах как: Adobe Photoshop ,Figma ,Skeith , Adobe Illustrator ,конструктор сайтов Tilda Publishing 

- Превосходные навыки визуального оформления 

- Способность решать задачи эффективно и креативно 

- Уважение и личный подход к каждому клиенту 

- Ответственность к каждому заказу 

- Клиент всегда прав 

- Умение работать в команде 

- Адекватное отношение к критике 

- Педантичность и пунктуальность 

- Всегда в курсе последних тенденций 

Надеюсь на быстрый ответ и быстрое сотрудничество) 

FigmaTildaIllustratorPhotoshop