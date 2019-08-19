anastasia_bel

Вам нужен качественный монтаж видеороликов? Тогда Вы по адресу !

Доброго времени суток!

Вы попали на страницу к молодому , но достаточно опытному видеомонтажеру .

Мне только 18 , но я занимаюсь этим делом уже 5 лет , что может говорить о моих навыках . Если вы хотите увидеть мое портфолио ,то ознакомиться с ним вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCZ6tvF9_yEEKKiAkBfIOSfA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0&view_as=subscriber

Достаточно креативно подхожу к своей работе , но если что-то нужно выполнить строго по техническому заданию - нет проблем !!! Сделаю все как надо .

На протяжении нашего сотрудничества , буду связываться с Вами для уточнения каких-то моментов,чтобы все было в точности как Вы этого хотите.

Буду очень рада Вам помочь!!!