Иллюстрации и портреты для души

Добрый день! Помогу Вам воплотить Ваши идеи и фантазии на цифровом холсте или оформить достойный подарок. Владею на хорошем уровне Procreate и рисую на IPad, что упрощает процесс.

Моя фишка: быстрое и качественное исполнение. Зависит ,конечно, от сложности предоставленной работы, но в основном на портрет уходит 1,5 или 2 часа, а на иллюстрацию— 3 часа. Буду рада сотрудничать с Вами!