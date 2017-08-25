anastasia_ko4

Анастасия Кочеткова anastasia_ko4anastasia_ko4
31 годРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Специалист по контекстной рекламе
Работа с Яндекс директ и Google Adwords. Ведение более 30рекламных кампаний. Ежедневная минусовка поисковых запросов. Работа с новыми
клиентами – прогноз бюджета, составление коммерческого предложения. Подбор
ключевых слов и минус-фраз. Создание РК с нуля. Ведение и настройка рекламной
кампании. РСЯ, Сети. Анализ Яндекс Метрики. Написание отчетов для клиентов. Настройка ретаргетинга.
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