anastasia_ko4

Специалист по контекстной рекламе

Работа с Яндекс директ и Google Adwords. Ведение более 30рекламных кампаний. Ежедневная минусовка поисковых запросов. Работа с новыми

клиентами – прогноз бюджета, составление коммерческого предложения. Подбор

ключевых слов и минус-фраз. Создание РК с нуля. Ведение и настройка рекламной

кампании. РСЯ, Сети. Анализ Яндекс Метрики. Написание отчетов для клиентов. Настройка ретаргетинга.