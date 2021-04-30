anastasia_koh

Приветствую Вас! Меня зовут Анастасия, я специалист по созданию Фирменного стиля, с опытом работы более 4 лет. Так же, я являюсь преподавателем курса по Брендингу и Айдентике, в международной IT

академии ШАГ.

Я помогу Вам в решении задач и создам образ который выделит Вас на рынке. Вместе мы определим, что является

необходимым для Вашего бизнеса именно сейчас, а что потребуется в будущем.

Я заинтересована в успехе клиента, а именно поэтому, с каждым клиентом я работаю с полной отдачей. Образ каждой

компании, для каждого клиента я подбираю индивидуально, помогаю отобразить

ценности, качества и характер - будь это малый бизнес, крупное предприятие или

логотип для молодоженов в день свадьбы. Проработанные детали, эстетика и функциональность

- это то, к чему я стремлюсь в каждой своей работе.