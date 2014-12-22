Профессиональный копирайтер, опыт написания продающих текстов - более 7 лет

Опыт работы

2012 г. - настоящее время - Копирайтер в веб-студии, г. Харьков (разработка продающих и рекламных текстов, нейминг, брендинг, seo-статьи, рерайтинг), блоггер.

2009 - 2011 гг. - Журналист в новостной газете, журналист-фрилансер, блоггер (написание новостных статей, обзоров, интервью, рецензий; работа над макетом, поиск и обработка текстовой и графической информации).

2007- 2009 гг. - главный редактор молодежной газеты "Твикс" (г. Феодосия), редактор газеты для школьников "Пилот" (подбор и анализ материалов, работа с информационными источниками, написание статей, обзоров, аналитических заметок).

Образование

2009 - 2015 гг. Харьковсий национальный университет им. В.Н.Каразина, специальность - Экономическая кибернетика.

2013 г. - выпускница Kiev fashion institute по курсу Fashion Media

2006 - 2009 гг. - выпускница Школы журналистов (г. Феодосия)

Языки

Английский: уровень - Upper intermediate-Advanced (выше среднего - продвинутый)