Анастасия anastasia_mimianastasia_mimi
27 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический + WEB дизайн
После успешного окончания обучения во Франции и в связи с невозможностью скорого переезда в Российскую Федерацию, нахожусь в поисках удаленной работы в сфере графического дизайна с использованием компьютерных технологий.
Целеустремленная и ответственная, имею выраженный интерес к средствам создания компьютерной графики, редактированию фотографий, разработке различных дизайнов. Также занимаюсь видеомонтажом, обработкой и редактированием видео-роликов.
К настоящему времени прошла около половины годового курса, посвященного графическому WEB - дизайну на онлайн платформе SkillBox.
Высокомотивированная, рассматриваю возможные варианты дальнейшего обучения, а также другие варианты удаленной работы.
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Портфолио
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