Графический + WEB дизайн

После успешного окончания обучения во Франции и в связи с невозможностью скорого переезда в Российскую Федерацию, нахожусь в поисках удаленной работы в сфере графического дизайна с использованием компьютерных технологий.

Целеустремленная и ответственная, имею выраженный интерес к средствам создания компьютерной графики, редактированию фотографий, разработке различных дизайнов. Также занимаюсь видеомонтажом, обработкой и редактированием видео-роликов.

К настоящему времени прошла около половины годового курса, посвященного графическому WEB - дизайну на онлайн платформе SkillBox.

Высокомотивированная, рассматриваю возможные варианты дальнейшего обучения, а также другие варианты удаленной работы.