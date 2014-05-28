PHP-программист, верстальщик, копирайтер

Образование Два и более высших образования

Учеб. заведение Омский государственный технический университет

Специальность Мехатроника (компьютерное управление машинами). Диплом с отличием.

Доп. образование ОмГТУ переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

Опыт работы и профессиональные навыки

Сентябрь 2009 – январь 2010 г. Инженер ООО «Профит»

Обязанности: внесение профилей изобретений в базу данных

MySQL. Перевод профилей изобретений на английский язык.

Поиск инвесторов для изобретений.

Май 2010 - ноябрь 2010 г. Инженер ОмГТУ.

Обязанности: составление и подписание договоров ОмГТУ

с подрядчиками. Заключение договоров.

Составление технического задания.

Проектирование деталей в среде T-Flex CAD.

Ноябрь 2010 – январь 2013г. СибГУФК.

Программист PHP. Обслуживание

образовательного портала СибГУФК.

Доработка существующего функционала,

написание новых модулей для Moodle, Drupal 7.

Разработка сайта для ученого совета СибГУФК на Drupal 7.

Консультирование преподавателей по работе с системой Moodle,

администрирование Moodle, Drupal 7.

Переопределение разрешений, прав доступа пользователей.

Обслуживание и доработка портала на CakePHP.

Разработка приложений на Joomla включая интернет-магазины. Сайт gradus55.ru

Написание собственных модулей к Drupal 7.

Интеграция собственных модулей с ядром Drupal.

Личные качества

Ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость