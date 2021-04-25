anastasia_pe

Анастасия Печерица anastasia_pe

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

Опыт работы

Графический дизайнер

Типография 24print (Издательства и Полиграфия)

сентябрь 2020 — февраль 2021

  • Разработка всех видов печатной продукции
  • Разработка фирменного стиля
  • Подготовка макетов к печати
  • Визуализация идей и их воплощение
  • Создание контента для социальных сетей
  • Работа с CRM, коммуникация с клиентом

Графический дизайнер

Фриланс

июль 2018 — июнь 2020

Графический дизайнер удаленно

ФКСК

август 2017 — июнь 2018

Широкий круг обязанностей обеспечивал развитие в разных направлениях:

  • Разработка фирменного стиля
  • Разработка печатной продукции
  • Разработка широкоформатных макетов
  • Создание контента для социальных сетей

Портфолио:

https://www.behance.net/anastasia_pe