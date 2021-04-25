Графический дизайнер
Опыт работы
Графический дизайнер
Типография 24print (Издательства и Полиграфия)
сентябрь 2020 — февраль 2021
- Разработка всех видов печатной продукции
- Разработка фирменного стиля
- Подготовка макетов к печати
- Визуализация идей и их воплощение
- Создание контента для социальных сетей
- Работа с CRM, коммуникация с клиентом
Графический дизайнер
Фриланс
июль 2018 — июнь 2020
Графический дизайнер удаленно
ФКСК
август 2017 — июнь 2018
Широкий круг обязанностей обеспечивал развитие в разных направлениях:
- Разработка фирменного стиля
- Разработка печатной продукции
- Разработка широкоформатных макетов
- Создание контента для социальных сетей
Портфолио:
https://www.behance.net/anastasia_pe