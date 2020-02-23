anastasia_pink

комплексное продвижение в Инстаграм(с нуля и для продвинутых)

Я сейчас осваиваю тему продвижения в Инстаграм. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko. Мне нужно учится на реально проекте. Мое предложение - в течении 1 месяца буду продвигать Ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, настрою рекламу.Как результат у Вас появятся потенциальные клиенты и продажи.Ваш аккаунт - до 1000 подписчиков или вообще 0.Быстрый цикл сделки на Ваш товар или услугу.Маржа от 10$.От вас требуется:1. Дать свое согласие2. обговорить стоимость ведения3. Передать ваш логин и пароль4. Отвечать на мои вопросы/организовать съемку или дать готовые фото5. Выделить на рекламу от 50$, когда это будет нужно. Эти деньги Вы платите самому Инстаграм(Фэйсбуку), а не мне в карман.Ну что, работаем?