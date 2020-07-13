anastasia_pysh

Анастасия anastasia_pysh

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Журналист, сценарист, креатор

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О себе

Мой девиз по жизни — никогда не упускать шанс научится чему-то новому, интересному креативному.

Моя цель  — бесперестанное развитие и расширение кругозора.

Достижения и опыт работы

  • Опытный автор статей, генератор идей;
  • Длительная практика на телеканалах, одного из самого масштабного холдинга Украины «StarLightMedia";
  • Генератор идей на таких Ютуб-каналах как Boris Pranks; TerlKabot channel; Irina's Beauty Channel;
  • Придумывания слоганов;
  • Вёрстка интернет изданий.

Языки

  • Русский
  • Украинский
  • Английский