anastasia_pysh

Журналист, сценарист, креатор
О себе
Мой девиз по жизни — никогда не упускать шанс научится чему-то новому, интересному креативному.
Моя цель — бесперестанное развитие и расширение кругозора.
Достижения и опыт работы
- Опытный автор статей, генератор идей;
- Длительная практика на телеканалах, одного из самого масштабного холдинга Украины «StarLightMedia";
- Генератор идей на таких Ютуб-каналах как Boris Pranks; TerlKabot channel; Irina's Beauty Channel;
- Придумывания слоганов;
- Вёрстка интернет изданий.
Языки
- Русский
- Украинский
- Английский