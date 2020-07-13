anastasia_pysh

Журналист, сценарист, креатор

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О себе

Мой девиз по жизни — никогда не упускать шанс научится чему-то новому, интересному креативному.

Моя цель — бесперестанное развитие и расширение кругозора.

Достижения и опыт работы

Опытный автор статей, генератор идей;

Длительная практика на телеканалах, одного из самого масштабного холдинга Украины «StarLightMedia";

Генератор идей на таких Ютуб-каналах как Boris Pranks; TerlKabot channel; Irina's Beauty Channel;

Придумывания слоганов;

Вёрстка интернет изданий.

Языки