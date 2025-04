anastasia_ses

Фриланс-Переводчик/Interpreter

Hi! My name is Anastasia, I'm a student of Minsk State Linguistic University. Having such an experience as:

- Official translating and guidance for Adama sister International office, Ethiopia;

- Volonteer translation at CEO conference, Minsk;

- Translation at Minsk International Film Festival Listapad;

- Freelance translating of technical and IT articles;

- Volonteer translating for the delegation from Ausria while visiting Minsk medical centre

and other volonteer projects.

Responsible, self-disciplined and organized. Will be glad to help you with translation or rewriting.

Добрый день! Меня зовут Анастасия, я студентка третьего курса Минского государственного лингвистического университета (Иняз), направление - перевод и лингвистика. Буду рада помочь Вам с переводом и редактированием текстов, статей, писем любой тематики за максимально короткий период времени.

Мой опыт работы:

- Официальный перевод и сопровождение для Adama sister International office, Эфиопия;

- Перевод в качестве волонтёра на СEO Conference 2016, Минск;

- Перевод в качестве волонтёра на Международном кинофестивале "Листопад";

- Перевод статей технических и ИТ тематик;

- Перевод в качестве волонтёра делегации из Австрии с визитом в Минский детский онкологический центр;

и другие волонтёрские проекты.