anastasia_zvrk

UX/UI designer

Привет! Меня зовут Анастасия, я дизайнер сайтов и приложений (или же UX/UI дизайнер, или же веб-дизайнер). Имею опыт более 3х лет в данной сфере. Я работаю в любом стиле , следую Вашим предпочтениям. Только с помощью правильного и продуманного дизайна повышается доверие, любовь к бренду и добавочная стоимость на продукт или услугу.В ходе совместной работы мы определим сильные стороны Вашего бизнеса и при этом отстранимся от конкурентов.Моя задача - не только красивая картинка, но и с помощью полного анализа создать связь между вашим проектом и потребителем❗Что входит в работу:- анализ ца - разберем, кто Ваш клиент и что для него важно- анализ конкурентов - почерпнем крутые идеи и не допустим чужих ошибок- глубокая смысловая работа над проектом - построение структуры, исследования, создание сценариев, user flow, построение карт пути и тд- разработка прототипа - составление структуры сайта, прописывание текстов (если необходимо, обговаривается отдельно)- уникальный дизайн - я НЕ использую шаблоны в своей работе. Дизайн разрабатывается полностью с нуля❗Причины работать со мной?- я 24/7 в сети —-— вам не придется долго ждать ответа- ответственное соблюдение дедлайнов- честное и порядочное отношение к каждому заказчику- современный дизайн- наличие опыта- работа по договору‼О ЦЕНЕ:Предварительную стоимость скажу при обсуждении и точную после детального разбора задачи, объема работыПортфолио: https://www.behance.net/anastaszvrk- больше работ предоставляю по запросу邏