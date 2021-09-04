anastasiahachiro

Анастасия anastasiahachiro

 
35 летУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Продвижение в инстаграм, маркетинг

Здравствуйте, меня Анастасия

Я интернет маркетолог (smm)

Для продвижения бизнеса в инстаграм и привлечения его 

целевой аудитории- потенциальеых покупателей. 

Я делаю

Контент стратегию 

Анализ целевой аудитории

Анализ конкурентов 

Написание текстов для блога с учётом болей и потребностей аудитории

Аватар, хайлайтс, шапка профиля 

Визуальную карту пррфиля

ТЗ для съёмок

Скрипт продаж в директ 

Сторис 