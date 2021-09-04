anastasiahachiro

Продвижение в инстаграм, маркетинг

Здравствуйте, меня Анастасия

Я интернет маркетолог (smm)

Для продвижения бизнеса в инстаграм и привлечения его

целевой аудитории- потенциальеых покупателей.

Я делаю

Контент стратегию

Анализ целевой аудитории

Анализ конкурентов

Написание текстов для блога с учётом болей и потребностей аудитории

Аватар, хайлайтс, шапка профиля

Визуальную карту пррфиля

ТЗ для съёмок

Скрипт продаж в директ

Сторис