anastasiahachiro

Анастасия anastasiahachiroanastasiahachiro
35 летУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Продвижение в инстаграм, маркетинг
Здравствуйте, меня Анастасия
Я интернет маркетолог (smm)
Для продвижения бизнеса в инстаграм и привлечения его
целевой аудитории- потенциальеых покупателей.
Я делаю
Контент стратегию
Анализ целевой аудитории
Анализ конкурентов
Написание текстов для блога с учётом болей и потребностей аудитории
Аватар, хайлайтс, шапка профиля
Визуальную карту пррфиля
ТЗ для съёмок
Скрипт продаж в директ
Сторис