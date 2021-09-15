anastasiak111

ТРАНСКРИБАЦИЯ ИЗ АУДИО/ВИДЕО В ТЕКСТ!

Сделаю перевод из аудио (видео) в текст (транскрибация текста, стенограмма).

Грамотно и быстро перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т. д. Убираю слова-паразиты. Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задания. Настроена на продолжительное сотрудничество.

Работаю с текстами только на русском языке!

Не работаю с аудио/видео,где есть много посторонних звуков!