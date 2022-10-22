Веб - дизайн

Будьте внимательны! Крутой дизайн: сайты, лендинги, ui/ux!

Привет! Меня зовут Настя! Я дизайнер интерфейсов вот уже более 3 лет!

Я могу все, разве это не круто? Именно для Вас я сделаю наикрутейший дизайн сайта, который будет радовать вам глаз еще лет 5 точно.

Ну что, приступим?

Чуть ниже я оставлю вам ссылку на мои социальные сети, если вы вдруг захотите со мной подискутировать на тему дизайна:)

Behance: https://www.behance.net/anastasiakhlan

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За 3 года я выпустила на просторы интернета более 40 действующих сайтов^^

НО!

Я верну вам аванс если что - то пойдет не так, ведь я понимаю, что дизайн - это состояние души, а не просто работа робота, поэтому даю гарантию качества:)

Ииии..... Правки бесплатно!

Я не буду брать какие - то дополнительные деньги за правки, даже если через пол года вы захотите поменять местами блоки - без проблем, я с удовольствием вам в этом помогу!

Ну что, погнали делать крутой сайт для вас?^^