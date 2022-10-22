Анастасия Хлань anastasiakhlananastasiakhlan
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб - дизайн
Будьте внимательны! Крутой дизайн: сайты, лендинги, ui/ux!
Привет! Меня зовут Настя! Я дизайнер интерфейсов вот уже более 3 лет!
Я могу все, разве это не круто? Именно для Вас я сделаю наикрутейший дизайн сайта, который будет радовать вам глаз еще лет 5 точно.
Ну что, приступим?
Чуть ниже я оставлю вам ссылку на мои социальные сети, если вы вдруг захотите со мной подискутировать на тему дизайна:)
Behance: https://www.behance.net/anastasiakhlan
За 3 года я выпустила на просторы интернета более 40 действующих сайтов^^
Я работаю по предоплате в 50$
НО!
Я верну вам аванс если что - то пойдет не так, ведь я понимаю, что дизайн - это состояние души, а не просто работа робота, поэтому даю гарантию качества:)
Ииии..... Правки бесплатно!
Я не буду брать какие - то дополнительные деньги за правки, даже если через пол года вы захотите поменять местами блоки - без проблем, я с удовольствием вам в этом помогу!
Ну что, погнали делать крутой сайт для вас?^^
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта для юридической фирмы " Ракета"20 просмотров
- Редизайн сайта игры Dota 222 просмотра