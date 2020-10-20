anastasiamuah

Копирайтер

Добрый день всем оптимистам на самоизоляции!

Накатывающий апокалипсис окончательно переселил нас в онлайн, а это значит - самое время найти себе в нем место.

Я пишу тексты 4 года, на самом деле имею журналистское образование и умею сократить себя так, чтобы читатели не зевали в середине предложения. Если вам нужен энергичный сайт, притягательные обновления в блог, статьи с ритмом и юмором, но текст - не самое любимое в вашем деле, нам стоит познакомиться.

Темы, в которых я хорошо разбираюсь: полный цикл индустрии красоты - от истории моды до лучших ноготочков в вашем городе, астрология, HR, ведение личного и рабочего аккаунта в Инстаграм. Совсем не против разобраться в новых областях. Говорю по-английски, возможны переводы.

Примеры работ с трепетом отправлю на ваш суд по запросу.

Буду рада нашему знакомству!

Анастасия