anastasiapetrish

Редактирование и корректура текстов; Копирайтинг

Всем привет. Меня зовут Анастасия!

Будучи выпускницей филологического класса, сдала ЦТ на 100 баллов. Обожаю русский язык и все, что с ним связано: орфография, пунктуация, стилистика - со всем у меня отличные отношения.

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Владею навыками работы с MS Word; Excel; Power Point