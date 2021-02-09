anastasiapetrish

Анастасия Петрище anastasiapetrishanastasiapetrish
22 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Редактирование и корректура текстов; Копирайтинг
Всем привет. Меня зовут Анастасия!
Будучи выпускницей филологического класса, сдала ЦТ на 100 баллов. Обожаю русский язык и все, что с ним связано: орфография, пунктуация, стилистика - со всем у меня отличные отношения.
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Владею навыками работы с MS Word; Excel; Power Point
Действие аккаунта приостановлено!