anastasiaskachko

Анастасия Скачко anastasiaskachko

 
36 летРоссия/Калининград
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Цифровые книжные, детские иллюстрации

Привет!

Меня зовут Анастасия, я иллюстратор. Специализируюсь на добрых, сказочных, фентезийных и милых иллюстрациях.

Рисую в Adobe Photoshop.

 

Для связи - [email protected]

https://www.anastasiaskachko.com

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