Цифровые книжные, детские иллюстрации

Привет!

Меня зовут Анастасия, я иллюстратор. Специализируюсь на добрых, сказочных, фентезийных и милых иллюстрациях.

Рисую в Adobe Photoshop.

Для связи - [email protected]

https://www.anastasiaskachko.com