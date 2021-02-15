Анастасия Скачко anastasiaskachkoanastasiaskachko
36 летРоссия/Калининград
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Цифровые книжные, детские иллюстрации
Привет!
Меня зовут Анастасия, я иллюстратор. Специализируюсь на добрых, сказочных, фентезийных и милых иллюстрациях.
Рисую в Adobe Photoshop.
Для связи - [email protected]
https://www.anastasiaskachko.com
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Племя ежиков32 просмотра
- Знакомство с тыквами41 просмотр
- Домик в лесу34 просмотра
- Неожиданный подарок32 просмотра
- Друзья попугаи26 просмотров
- Шабаш21 просмотр
- Дом с привидениями15 просмотров
- Новенький26 просмотров
- Медведица19 просмотров
- Странник23 просмотра
- Лесной олень20 просмотров
- Малыши-суши18 просмотров