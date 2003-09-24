anastasiasoimaux

Анастасія Сойма anastasiasoimaux

 
20 летУкраина/Ужгород
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
UI/UX designer | Illustrator

Я працюю у сфері UI/UX дизайну понад 1 рік, а також маю досвід створення Векторних ілюстрацій.
Я завжди шукаю нові ідеї і найкращі рішення, і мені подобається вирішувати проблеми моїх клієнтів, втілювати ідеї в життя і розвивати ефективний досвід користувача. Моя робота вирішує ваші проблеми та несе користь, за рахунок чого збільшується конверсія на вашому сайті.

У своїй роботі я використовую такі навички:

  • Визначаю мету та завдання проекту

  • Аналізую цільову аудиторію

  • Аналізую конкурентів

  • Реалізую ваші ідеї

  • Залучаю нових клієнтів

  • Збільшую конверсію

  • Приношу прибуток

Етапи роботи:

  1. Знайомство та брифінг

  2. Внесення передоплати

  3. Аналіз цільової аудиторії та конкурентів

  4. Створення мудборду та підбір референсів

  5. Створення дизайн концепції (прототип)

  6. Доплата

  7. Створення дизайну у затвердженій стилістиці

  8. Внесення правок

  9. Передача проекту

Я буду рада співпрацювати з вами, напишіть мені.

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