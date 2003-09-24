UI/UX designer | Illustrator

Я працюю у сфері UI/UX дизайну понад 1 рік, а також маю досвід створення Векторних ілюстрацій.

Я завжди шукаю нові ідеї і найкращі рішення, і мені подобається вирішувати проблеми моїх клієнтів, втілювати ідеї в життя і розвивати ефективний досвід користувача. Моя робота вирішує ваші проблеми та несе користь, за рахунок чого збільшується конверсія на вашому сайті.



У своїй роботі я використовую такі навички:



Визначаю мету та завдання проекту

Аналізую цільову аудиторію

Аналізую конкурентів

Реалізую ваші ідеї

Залучаю нових клієнтів

Збільшую конверсію

Приношу прибуток

Етапи роботи:



Знайомство та брифінг Внесення передоплати Аналіз цільової аудиторії та конкурентів Створення мудборду та підбір референсів Створення дизайн концепції (прототип) Доплата Створення дизайну у затвердженій стилістиці Внесення правок Передача проекту

Я буду рада співпрацювати з вами, напишіть мені.