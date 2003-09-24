Анастасія Сойма anastasiasoimauxanastasiasoimaux
Я працюю у сфері UI/UX дизайну понад 1 рік, а також маю досвід створення Векторних ілюстрацій.
Я завжди шукаю нові ідеї і найкращі рішення, і мені подобається вирішувати проблеми моїх клієнтів, втілювати ідеї в життя і розвивати ефективний досвід користувача. Моя робота вирішує ваші проблеми та несе користь, за рахунок чого збільшується конверсія на вашому сайті.
У своїй роботі я використовую такі навички:
Визначаю мету та завдання проекту
Аналізую цільову аудиторію
Аналізую конкурентів
Реалізую ваші ідеї
Залучаю нових клієнтів
Збільшую конверсію
Приношу прибуток
Етапи роботи:
Знайомство та брифінг
Внесення передоплати
Аналіз цільової аудиторії та конкурентів
Створення мудборду та підбір референсів
Створення дизайн концепції (прототип)
Доплата
Створення дизайну у затвердженій стилістиці
Внесення правок
Передача проекту
Я буду рада співпрацювати з вами, напишіть мені.
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