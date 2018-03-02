anastasiatel

Анастасия anastasiatel

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
3D моделирование, дизайн интерьера, графический дизайн - логотипы, фирменные стили

Образование:

Закончила с отличием Архитектурный факультет СПбГАСУ по специальности "архитектор - реставратор".

Ключевые навыки:

AutoCAD,  Autodesk 3ds Max  + Vray, Adobe Illustrator,

Графический дизайн,  Дизайн интерьера,

Макетирование, Ручной Рисунок, Акварель.

Предоставляемые услуги:

- создание проектов дизайна интерьеров различных стилей

- создание визуализации в 3ds Max  + Vray

- создание чертежей в AutoCAD

- создание логотипов, фирменных стилей

- подготовка шаблонов для печати необходимой продукции

- создание сайтов

- макетирование (в пределах СПб и Лен. области)

- создание работ от руки (графика. карандаш, акварель, отмывки)

AutoCADIllustrator3ds Max
Портфолио