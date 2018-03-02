Анастасия anastasiatelanastasiatel
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
3D моделирование, дизайн интерьера, графический дизайн - логотипы, фирменные стили
Образование:
Закончила с отличием Архитектурный факультет СПбГАСУ по специальности "архитектор - реставратор".
Ключевые навыки:
AutoCAD, Autodesk 3ds Max + Vray, Adobe Illustrator,
Графический дизайн, Дизайн интерьера,
Макетирование, Ручной Рисунок, Акварель.
Предоставляемые услуги:
- создание проектов дизайна интерьеров различных стилей
- создание визуализации в 3ds Max + Vray
- создание чертежей в AutoCAD
- создание логотипов, фирменных стилей
- подготовка шаблонов для печати необходимой продукции
- создание сайтов
- макетирование (в пределах СПб и Лен. области)
- создание работ от руки (графика. карандаш, акварель, отмывки)
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Портфолио
- Визуализация существующего проекта154 просмотра
- Проект кухни в частном доме220 просмотров
- ООО "МИНИМАКС"216 просмотров
- N_Architects286 просмотров
- Primo karting174 просмотра
- V SPb128 просмотров
- Студия дизайна интерьеров Веры Невкой156 просмотров
- БТ сервис142 просмотра
- Турагенство "Колизей"225 просмотров
- Gladiators team165 просмотров