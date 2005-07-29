anastasiavasina

Транскрибация аудио, видео в текст. Перепечатка, набор текста с различных источников

Я сделаю для вас транскрибацию (расшифровку) вашей аудио и видеозаписи.- Грамотно и быстро перепечатаю текст- выполняю расшифровку с обязательным соблюдением правил русского языка;- отмечаю удобным для вас образом все фрагменты или слова, которые не смогла разобрать, при необходимости с указанием тайм-кода;- Работаю ответственно и качественно.Работаю только с записями на русском и украинском языке.Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

Также выполняю перепечатку текста быстро, качественно и грамотно с различных источников: pdf, фото.Всю итоговую работу предоставляю в word.