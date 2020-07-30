Графический дизайнер и иллюстратор

Навыки

Живопись; Рисунок - более пяти лет

Что отлично помогает в дизайне. Это дает возможность правильного понятие построения композиции и логической последовательности, а также дает чувство цветовосприятие и цветовой гармонии.

Владение ПК: