anastasic

Анастасия anastasic

 
23 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор

Навыки

  • Живопись; Рисунок - более пяти лет
Что отлично помогает в дизайне. Это дает возможность правильного понятие построения композиции и логической последовательности, а также дает чувство цветовосприятие и цветовой гармонии.

Владение ПК:

  • Графический планшет
  • Photoshop
  • Illustrator
  • CorelDraw
  • InDesign