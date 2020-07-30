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Анастасия
anastasic
anastasic
23 года
Украина
/
Днепр
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор
Навыки
Живопись; Рисунок - более пяти лет
Что отлично помогает в дизайне. Это дает возможность правильного понятие построения композиции и логической последовательности, а также дает чувство цветовосприятие и цветовой гармонии.
Владение ПК:
Графический планшет
Photoshop
Illustrator
CorelDraw
InDesign
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