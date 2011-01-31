anastasii13

Портфолио http://www.free-lance.ru/users/anastasii

Соколова Анастасия

4 августа 1991 год рождения

Телефон: 89043888389

e-mail: [email protected]

портфолио: http://www.free-lance.ru/users/anastasii

образование

1. Художественная школа

2. Художественный колледж (дизайн)

3. Неполное высшее по специальности: дизайн и компьютерная графика (в настоящий момент)

4. Курсы компьютерной графики в информационной академии

Опыт работы

1. Студия дизайна «Пилот» (1 год)

2. Веб- дизайнер «Edison brending agency»(1 год)

3. Свободный веб- дизайнер (в настоящее время, работы для «citycon», «цвет»)

4. Айродизайнер «праздник всем»(пол года)

5. Дизайнер ручной работы (пол года)

Знания

1. Corel Draw

2. Adobe Photoshop

3. Indesign

4. Illustrator

5. 3d max

Дополнительно

Ответственный, доброжелательный, общительный, старательный, обучаемый человек, без вредных привычек, стремящийся к развитию в области дизайна и компьютерной графики.