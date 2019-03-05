Анастасия Богданова anastasiia-bogdanastasiia-bogd
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Веб-дизайнер / UX/UI Designer
Привет! Меня зовут Анастасия. Мне 22 года. Я – веб-дизайнер.
Специализация: лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты-визитки, мобильные интерфейсы.
Делаю следующие работы по сайту: проектирование, копирайт/рерайт, дизайн.
Работаю по всем этапам процесса дизайна: сбор данных, упаковка логики, создание текстового и интерактивного прототипа, moodboard, дизайн-макет.
В создании сайта считаю главным – передать основной смысл структурировано и понятно, создать эмоции и желание.
Я буду рада помочь с решениями ваших задач любого уровня (от консультации до создания сайта). Принимаю проекты любой тематики!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Aquarium Landing Page65 просмотров
- Guitar Lessons Landing Page70 просмотров
- Bicycle Online Shop34 просмотра
- Loans Mobile App77 просмотров
- Weather Mobile App72 просмотра