Веб-дизайнер / UX/UI Designer

Привет! Меня зовут Анастасия. Мне 22 года. Я – веб-дизайнер.

Специализация: лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты-визитки, мобильные интерфейсы.

Делаю следующие работы по сайту: проектирование, копирайт/рерайт, дизайн.

Работаю по всем этапам процесса дизайна: сбор данных, упаковка логики, создание текстового и интерактивного прототипа, moodboard, дизайн-макет.

В создании сайта считаю главным – передать основной смысл структурировано и понятно, создать эмоции и желание.

Я буду рада помочь с решениями ваших задач любого уровня (от консультации до создания сайта). Принимаю проекты любой тематики!