anastasiia-m

Грамотная настройка РСЯ

Я специалист по настройке рекламы Яндекс Директ РСЯ( Рекламной Сети Яндекс). ​​Прошла обучение в школе profi-internet. Перед настройкой рекламной кампании провожу бесплатный аудит вашего сайта, даю рекомендации по его улучшению, чтобы рекламная кампания сработала эффективнее. Также провожу анализ ваших конкурентов с выявлением сильных и слабых сторон​.

Что Вы получите при заказе моих услуг?

1)Анализ Вашего сайта и анализ конкурентов

2)Анализ существующей РК (если имеется)

3)Изучение целевой аудитории

4)Качественный подбор самых работающих ключевых слов

5)Составление максимально релевантных заголовков под каждый сегмент аудитории

6)Сбор подходящих картинок для объявлений

Дальнейшее ведение и оптимизация рекламной кампании обговаривается с заказчиком.

Сейчас нахожусь за пределами РФ, поэтому телефон лучше использовать для связи по watsapp или telegram.