anastasiia12_25

Анастасия anastasiia12_25anastasiia12_25
23 годаУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Быстрое и качественное выполнение работы! Работаю на результат!
Готова помочь Вам в любом деле!
Имею огромный опыт работы в переводах текста, наборе и редактировании текстов любого жанра, от классической литературы до деловых писем.
Свободно владею английским, французским и немецким языками. Ежедневно совершенствую свои навыки.
Опыт работы с переводами более трех лет.
Работаю на результат. Выполню работу в минимальные сроки и за очень приятную цену.
Буду рада сотрудничеству!