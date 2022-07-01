anastasiia12_25

Быстрое и качественное выполнение работы! Работаю на результат!

Готова помочь Вам в любом деле!

Имею огромный опыт работы в переводах текста, наборе и редактировании текстов любого жанра, от классической литературы до деловых писем.

Свободно владею английским, французским и немецким языками. Ежедневно совершенствую свои навыки.

Опыт работы с переводами более трех лет.

Работаю на результат. Выполню работу в минимальные сроки и за очень приятную цену.

Буду рада сотрудничеству!