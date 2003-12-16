anastasiia1612

Проявляю ответственный подход к выполнению служебных обязанностей. Способна выдерживать напряженный график работы. Быстро овладеваю новыми навыками. Открыта к инновациям. В сложной ситуации способна принять единоличное решение. Могу одинаково хорошо справляться с поставленной задачей как в команде, где существуют четкие инструкции, так и на проектах, где приветствуется проявление инициативы. Своей сильной стороной считаю навык долгосрочного планирования — стараюсь всегда выполнять поставленную задачу качественно и в установленные сроки.