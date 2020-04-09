anastasiia_tassi

Портфолио: https://www.behance.net/anastasiia245bПоследние проекты: https://dribbble.com/anastasiiagunkoЯ UI/UX дизайнер с более чем 2х-летним опытом разработки удобного, функционального и юзер-френдли дизайна корпоративных сайтов, онлайн-сервисов, интернет-магазинов, лендингов, веб- и мобильных приложений, баннеров для веба и соцсетей. Моя миссия - предоставление эффективных дизайн-решений для развития бизнеса и удовлетворения потребностей юзеров.Как я работаю:1) Всегда соблюдаю сроки, заранее беру время работы над задачей с запасом, оперативно вношу правки. Не пропадаю, связаться со мной можно по почте, скайпу, через Вайбер или Телеграм. 2) Предпочитаю и приветствую деловой стиль общения. 3) Работаю только по 50% предоплате или через Сейф. Что я делаю:Баннеры - от 250грн (+1 ресайз).Дизайн лендинга (5-6 блоков) — от 3000грн/ 7 дней, 10-12 блоков - от 4000грнДизайн корпоративного сайта (главная + 10 внутренних страниц) — от 5500грн/ 14 днейДизайн интернет-магазина (главная + 10 внутренних страниц) — 7500грн/ 20 днейДизайн мобильного приложения (20-25 экранов) - 7500грн/ 20 днейP.S.: каждый проект уникальный, по этому согласовать окончательную стоимость и сроки работы возможно только после изучения подробного ТЗ или заполнения брифа.

В работу входит:› анализ ниши, конкурентов и целевой аудитории вашего бизнеса,› разработка варфреймов и прототипирование› адаптивный UI-дизайн в Figma или Adobe XD (десктоп, мобайл)› подготовка к верстке изображений и векторных элементов› UI-Kit и описание для верстальщика

Буду рада сотрудничеству!С ув., Анастасия