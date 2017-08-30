anastasiiakami

Анастасия anastasiiakamianastasiiakami
28 летРоссия/Калининград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
фотография, векторная графика, чертежи, рерайтинг/копирайтинг, страницы соцсетей, интернет-магазины, сайты.
Техническое образование, работаю с чертежами опс, схемами квартир/домов, рерайтинг/копирайтинг. Веду несколько успешных страниц в соцсетях, создаю и красиво оформляю сайты, заполняю интернет-магазины, обрабатываю/делаю фото.
Работаю с программами:
Corel draw, Photoshop, Xara, AutoCad и пр., в т.ч. обработки видео и аудио. Если чего-то не знаю- узнаю в кратчайшие сроки.
Английский- Upper-Intermediate
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