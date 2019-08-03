anastasiialawyer

Получила образование в Брянском государственном университете имени И.Г. Петровского по следующим специальностям:

«Юриспруденция», кафедра гражданско-правовых дисциплин, диплом с отличием, год окончания 2012.« Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», диплом с отличием, год окончания 2012.

с января 2014 года

Партнер в НО «Брянская городская коллегия адвокатов».

Имею опыт:

- полного юридического сопровождения юридических лиц;

- консультирования и составления процессуальных документов по вопросам семейного, наследственного, земельного права;

- проведения процедур, связанных с деятельностью акционерных обществ, в том числе: раскрытие информации, направление добровольных и обязательных предложений, принудительный выкуп акций, подготовка и проведение общих собраний акционеров;

- анализа и подготовки позиций по делу в гражданском, административном и арбитражном процессах, представления интересов доверителей в суде;

- участия в корпоративных спорах об исключении участника общества, принудительной ликвидации общества.