Всем привет! Меня зовут Анастасия. Я UX/UI-дизайнер. Люблю отрисовывать современные, стильные, а главное, работающие
на благо вашего бизнеса дизайны.
Беру только интересные для меня проекты, так что если вы получили от меня отклик, то это значит, что я обязательно доведу
проект до результата, который будет вас полностью устраивать.
Ответственно подхожу к любой работе, всегда стараюсь быть на одной волне с клиентами и минимизировать недопонимания.
Также имею опыт создания сайтов под ключ на tilda. От использования стандартных блоков до уникального дизайна на zero block. Легко добавлю html код и анимацию на ваш сайт при необходимости. Подключу домен, безопасное соединение и добавлю базовую SEO оптимизацию на ваш сайт.
С уважением, Анастасия Иванова.
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