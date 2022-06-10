UX UI дизайнер

Всем привет! Меня зовут Анастасия. Я UX/UI-дизайнер. Люблю отрисовывать современные, стильные, а главное, работающие

на благо вашего бизнеса дизайны.

Беру только интересные для меня проекты, так что если вы получили от меня отклик, то это значит, что я обязательно доведу

проект до результата, который будет вас полностью устраивать.

Ответственно подхожу к любой работе, всегда стараюсь быть на одной волне с клиентами и минимизировать недопонимания.

Также имею опыт создания сайтов под ключ на tilda. От использования стандартных блоков до уникального дизайна на zero block. Легко добавлю html код и анимацию на ваш сайт при необходимости. Подключу домен, безопасное соединение и добавлю базовую SEO оптимизацию на ваш сайт.

С уважением, Анастасия Иванова.