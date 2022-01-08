anastasijast

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ с/на АНГЛИЙСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ
Предлагаю профессиональный письменный перевод с/на итальянский, английский, испанский, португальский, латышский языки.
Мое образование:
- бакалавр по специальности “Международные культурные отношения Латвия - Италия” Латвийской Академии Культуры
- магистр в сфере искусств (Литовская Академия Музыки и Театра)
- магистр в сфере искусств (Флорентийская Консерватория имени Луиджи Керубини)
С 2008 по 2013 работала журналистом freelance в балтийской деловой газете “Бизнес&Балтия”, помимо написания оригинальных статей переводила статьи зарубежных изданий. C 2013 занимаюсь переводом сайтов, статей, поэтических текстов, устным переводом (международные выставки, презентации, деловые встречи).
Тариф за 1000 знаков с пробелами: 3$
Мои контакты:
Email: [email protected]
Whatsapp: +34666736136