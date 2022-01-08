anastasijast

Анастасия anastasijast

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ с/на АНГЛИЙСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ

Предлагаю профессиональный письменный перевод с/на итальянский, английский, испанский, португальский, латышский языки. 

Мое образование: 

  • бакалавр по специальности “Международные культурные отношения Латвия - Италия” Латвийской Академии Культуры
  • магистр в сфере искусств (Литовская Академия Музыки и Театра)
  • магистр в сфере искусств (Флорентийская Консерватория имени Луиджи Керубини)
Опыт работы:

С 2008 по 2013 работала журналистом freelance в балтийской деловой газете “Бизнес&Балтия”, помимо написания оригинальных статей переводила статьи зарубежных изданий. C 2013 занимаюсь переводом сайтов, статей, поэтических текстов, устным переводом (международные выставки, презентации, деловые встречи).

Тариф за 1000 знаков с пробелами: 3$ 

Мои контакты:

Email: [email protected] 

Whatsapp: +34666736136