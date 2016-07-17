anastasijkar

Анастасия Рудич anastasijkaranastasijkar
27 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Skills:
HTML5, CSS3, JS, JQuery, Twitter Bootstrap, ASP.NET, SQL.
Имеется опыт работы с вёрсткой ~2 года, front-end разработчиком в небольшом проекте (JS + ASP.Net) ~2 месяца.
English: Upper-Intermediate. Отлично знаю грамматику, владею технической терминологией IT тематики. Быстро переведу текст любой тематики в зависимости от сложности.
Русский, Українська: Знание грамматики в совершенстве, богатый словарный запас. Большой опыт написания художественных и технических текстов.
Deutsch: A1/A2. Перевод со словарём.