визуализацияинтерьера, экстерьера, мебели

Я создам реалистичную визуализацию, которую сложно будет отличить от фото, на которую захочется смотреть снова и снова и поскорее воплотить в жизнь.

В чем я могу помочь:

Предметная визуализация

Визуализация для сайта

Визуализация для каталога

Интерьерная визуализация

Экстерьерная визуализация

Я дорожу своей репутацией, а это значит, что все заказы будут готовы в оговоренный с заказчиком срок. Отталкиваюсь от конкретных задач, которые ставит клиент, воплощая в жизнь все Ваши пожелания и задумки

Я частный специалист, хочу дать Вам некоторые гарантии, чтобы у Вас не осталось сомнений:

Все этапы работы делаются четко и оперативно, в установленные сроки

Оплата в 2 этапа ( предоплата и при завершении заказа).

Корректировки на любом этапе без дополнительной платы (до трех корректировок)

Высылаю отчёты о проделанной работе. Вы всегда в курсе,на какой стадии готовности Ваш проект

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1 год занимаюсь 3D моделированием и визуализацией;

Имею сертификаты по 3D графике.

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Знание программ:

3d max,

Corona render,

Photoshop,

Archicad

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Портфолио

https://www.behance.net/anastasiyaea69