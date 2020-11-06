Я создам реалистичную визуализацию, которую сложно будет отличить от фото, на которую захочется смотреть снова и снова и поскорее воплотить в жизнь.
В чем я могу помочь:
Предметная визуализация
Визуализация для сайта
Визуализация для каталога
Интерьерная визуализация
Экстерьерная визуализация
Я дорожу своей репутацией, а это значит, что все заказы будут готовы в оговоренный с заказчиком срок. Отталкиваюсь от конкретных задач, которые ставит клиент, воплощая в жизнь все Ваши пожелания и задумки
Я частный специалист, хочу дать Вам некоторые гарантии, чтобы у Вас не осталось сомнений:
Все этапы работы делаются четко и оперативно, в установленные сроки
Оплата в 2 этапа ( предоплата и при завершении заказа).
Корректировки на любом этапе без дополнительной платы (до трех корректировок)
Высылаю отчёты о проделанной работе. Вы всегда в курсе,на какой стадии готовности Ваш проект
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1 год занимаюсь 3D моделированием и визуализацией;
Имею сертификаты по 3D графике.
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Знание программ:
3d max,
Corona render,
Photoshop,
Archicad
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Портфолио
Портфолио
- Визуализация детской33 просмотра
- Визуализация детской41 просмотр
- Визуализация интерьера28 просмотров
- Визуализация интерьера, мебели для каталога41 просмотр