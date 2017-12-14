Чертежи в AutoCad, пояснительные записки, визуализация в 3ds max и Lumion

В данный момент ищу удаленную работу.

Не боюсь трудностей, обычно с интересом преодолеваю их. Легко обучаюсь новому.

Ценю возможность проявить себя, реализовать творческий потенциал.

Уважаю в людях честность, порядочность, открытость и искренность.

Работаю в AutoCAD, 3ds Max (+Vray), Lumion, Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Office: Word‚ Excel

Владению русским и украинским языками свободно, грамотно; английский на базовом уровне.

Мое портфолио можно посмотреть здесь http://anastasiyakuban.wix.com/arch