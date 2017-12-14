anastasiya973

Анастасия anastasiya973

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Чертежи в AutoCad, пояснительные записки, визуализация в 3ds max и Lumion

В данный момент ищу удаленную работу.

Не боюсь трудностей, обычно с интересом преодолеваю их. Легко обучаюсь новому.

Ценю возможность проявить себя, реализовать творческий потенциал. 

Уважаю в людях честность, порядочность, открытость и искренность. 

Работаю в AutoCAD, 3ds Max (+Vray), Lumion, Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Office: Word‚ Excel

Владению русским и украинским языками свободно, грамотно; английский на базовом уровне.

Мое портфолио можно посмотреть здесь http://anastasiyakuban.wix.com/arch

Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга