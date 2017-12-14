Чертежи в AutoCad, пояснительные записки, визуализация в 3ds max и Lumion
В данный момент ищу удаленную работу.
Не боюсь трудностей, обычно с интересом преодолеваю их. Легко обучаюсь новому.
Ценю возможность проявить себя, реализовать творческий потенциал.
Уважаю в людях честность, порядочность, открытость и искренность.
Работаю в AutoCAD, 3ds Max (+Vray), Lumion, Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Office: Word‚ Excel
Владению русским и украинским языками свободно, грамотно; английский на базовом уровне.
Мое портфолио можно посмотреть здесь http://anastasiyakuban.wix.com/arch
Действие аккаунта приостановлено!
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