anastasiya__tsi

Smm специалист ( студент)

[Резюме] -Цибульская Анастасия Сергеевна 31.12.1999 Страна проживания:Марокко. Место рождения : Россия , Санкт-Петербург Образование:Студент 3 курс (дистанционное обучение)Санк-Петербургский университет телекоммуникаций (СПБГУТ )Специальность : реклама и связи с общественностьюSMM PRO Wnd agency Курсы по отработке фото от блогера - фотографа Яны Левенцевой -владение английским языком ( сводная устная и письменная речь) Опыт работы:Уверенный пользователь ПК:- Microsoft Office: Word, Excel (сводные таблицы, массив), Power Point;- Google Disk, Google Doc;- опыт работа с системами управления сайтом:Joomla, Tilda;- опыт работы, description, keywords;- копирайт;- обработка изображений - Adobe Photoshop CS6,CC7, СС8, Lightroom cc ( есть свои пресеты) - работа в соц. сетях (размещение рекламы, ведение групп: Вконтакте, Facebook, Instagram);- опыт ввода текстовой и цифровой информации с отсканированных изображений в специализированную программу.- знание ExcelНавыки:- Опыт работы контент-менеджером 3 месяцаДоп. инфо:О себе: - быстро обучаюсь,- оперативность и инициативность в работе,- пунктуальна, - трудолюбива, - ответственна, - организована, - аккуратна, - не боюсь монотонной работы, - без вредных привычек.-большое желание учиться новому и развиваться -отрабатываю фото ( есть свой набор пресетов)— наличие опыта ведения коммерческих профилей в инстаграм;— Активно использую соц сети и интернет— слежу за трендами в мире инстаграм и фото;— Имею в наличии айфон и хороший ноутбук для работы. ⁃ умею создавать продающее написание ⁃ Опыт работы с блогерами ⁃ Хобби:фотография, изучение системы управления контентом,косметика.Веду личный блог в Инстаграмм Прошла курсы: "SMM: маркетинг в соцсетях", "Основы интернет- маркетинга", "Ретушь и обработка фотографий".Портфолио:https://drive.google.com/drive/folders/1-4wqTnMEmmMkgHtkQdX4HKN4BUtW0wM9 Контакты:Анастасия Цибульская тел. +79500326485(What’s up / telegram )e-mail: [email protected]